Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России. Конкретики по-прежнему нет

Созданная для расследования иностранного вмешательства в российские выборы комиссия Госдумы заявила о том, что нашла факты такого вмешательства в 19 регионах России. Об этом 14 ноября заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, влияние на выборы оказывалось со стороны США и ещё 12 стран Европы, пишет РБК.

«Мы направим [материалы] в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции, чтобы были приняты меры реагирования», — добавил Пискарев.

Напомним, решение о создании специальной депутатской комиссии было принято в августе этого года. Поводом послужили массовые протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В сентябре появились первые результаты работы органа. Пискарев заявил, что они подтвердили информацию «об иностранном вмешательстве в ход российской избирательной кампании». Председатель Госдумы поддержал инициативу о передаче на расследование комиссии Пискарева вопроса о деятельности основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь. При этом до сих пор никаких конкретных примеров вмешательства иностранцев в выборный процесс депутаты не привели.



