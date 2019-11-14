Что не так с новыми станциями петербургского метро
Торжественно открывшиеся полтора месяца назад станции и сегодня демонстрируют целый букет признаков спешки. В прямом смысле еще сырому Фрунзенскому радиусу даже подыскивают экспертов по безопасности.
Михаил Грачев/«Фонтанка.ру»
К 20 февраля 2020 года ГУП «Петербургский метрополитен» ждет от пока еще неизвестного подрядчика результаты оценки рисков условий эксплуатации и установки траволаторов на станциях «Дунайская» и «Проспект Славы», сообщается в техзадании на будущий тендер. Практически прямым текстом написано, что нужно определить степень безопасности подъемников. Госпредприятие, обслуживающее городскую подземку, уже собрало данные о возможной цене и готовится в ноябре провести торги.
Как следует из информации, размещенной на сайте «Петербургского метрополитена», на «Новокрестовской» и «Беговой» такие работы тоже заказывались, а вот следов схожих заказов на экспертизу подъемников «Международной», «Бухарестской» и второго вестибюля «Спортивной» не нашлось. На момент публикации материала в ГУПе еще готовят ответ на официальный запрос «Фонтанки».
Результатов оценки рисков на зеленой линии подземки в открытом доступе не нашлось. Однако траволаторы (движущаяся бесступенчатая дорожка для пешеходов) там не работают и по сей день. По официальной версии, оборудование до сих пор стоит бесполезным из-за сбоя программного обеспечения. Вопрос с его недееспособностью решает закрытое акционерное общество «Солигорский институт проблем ресурсоснабжения с опытным производством» (СИПРОП). Белорусы, поучаствовавшие в петербургском метростроении, не спешат из-за проблем с финансами. В СИПРОПе, в свою очередь, дипломатично отметили, что до конца года вопрос будет решен.
5 неработающих траволаторов на еще пока свеженьких станциях «Проспект Славы» и «Дунайская» могли столкнуться и с проблемами протечек. Обе станции уже дали течь, последствия последнего "выпадения осадков в метро" на прошлой неделе пассажиры активно выкладывали в Сети. На «Дунайской» на протяжении минимум трех дней на новой облицовке раскладывали тряпки для сбора стекающей воды. На «Проспекте Славы» влага высохла намного быстрее, подтеками оставив о себе напоминания в виде причудливых узоров на стенах.
В метрополитене объясняют протечки активностью грунтовых вод. Ликвидировать все по гарантии должна компания «Метрострой», которая и является создателем этого станционного комплекса. Строители Фрунзенского радиуса сообщили: «Работы по локализация водопроявлений в пешеходном переходе станции «Проспект Славы» ведутся». Чтобы дать бой воде на «Дунайской», составлена заявка на закупку материалов, ожидается их поставка. В частности, компания собирается закупить раствор для нагнетания, но отказались уточнить, в каком количестве и за какие деньги.
Однако и эти работы компании притормаживают трудности с финансами. К моменту окончания стройки Фрунзенского радиуса у «Метростроя» образовалось несколько банкротных дочек, огромный долг перед налоговой и очередь из субподрядчиков, которым компания задолжала за стройку. Далеко не все работяги-строители получили зарплату за свой труд. Например, более 120 сотрудников из ЗАО «Управление-15 "Метрострой"» к концу октября не видели половину июльской зарплаты и целиком – за август, – с сентября с ними расторгли трудовые договоры, так и не выдав уже заработанные деньги. Некоторым из рабочих должны порядка 200 тысяч рублей.
А работы на вновь открывшихся станциях тем временем еще много. В профильном сообществе обращают внимание: поезда стабильно останавливаются на станции «Шушары» рывками. На соответствующее обращение начальник службы управления имуществом «Петербургского метрополитена» Марина Козлова ответила: «Это обусловлено работой систем безопасности». О каких-то особенностях автоматики в «Шушарах» и её отличиях от оборудования, которое используется на других перегонах, она распространяться не стала.
Есть и еще один нюанс: в перегоне «Дунайская» – «Шушары» поезд особенно сильно трясет. Он фактически ходит мелкой дрожью, которой на других перегонах нет.
Хватает и других мелочей, – например, необъяснимо высоко находящаяся дверь в вестибюле станции «Проспект Славы», открытию которой мешает камера видеонаблюдения. Или довольно грубая отделка в тех местах, где должна быть мозаика на «Дунайской». От нее, как и от части витражей в «Шушарах», Смольный отказался еще прошлой осенью в целях экономии. При этом, как утверждают в компании «Тесер», оформлявшей станции, в официальных документах это никак не выразилось. Из-за этого в ближайшее время начнется серия судов художников со структурами, близкими к «Метрострою».
Нашли на новых станциях и ряд решений, которые могут показаться нестандартными. Например, чуть ли не пятая часть технических окон и дверей спрятаны за поручнями (что выглядит как пример глупости в многочисленных публикациях в сетях). Но это не ошибка строителей, запрятавших дверцы так, что их невозможно открыть: на самом деле, в местах напротив проемов металлические перила имеют легко снимающиеся отрезки.
Напомним, что 3 станции метро городские власти торжественно открыли 3 октября 2019 года. Первую попытку предприняли в сентябре, но прямо в ходе церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что станции будут работать в «тестовом режиме без пассажиров» ради нашей же безопасности. «Фонтанка» сообщала о множестве замечаний к объекту.
К началу октября «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» получили заключения о соответствии от Ростехнадзора. Однако в тот же день официального открытия началась мощная протечка на «Дунайской». ГУП «Петербургский метрополитен» и власти во всем обвинили клининговую компанию, которая якобы "не туда слила воду". При этом сами уборщики эту версию опровергли.
Уже после этого Смольный выставил официальную претензию к «Метрострою», в которой говорится, что и к середине октября станции оставались недоделанными.
Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»
Справка:
Строительство Фрунзенского радиуса началось в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой линии метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.
Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу – 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.
После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.