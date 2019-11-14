Что не так с новыми станциями петербургского метро

Торжественно открывшиеся полтора месяца назад станции и сегодня демонстрируют целый букет признаков спешки. В прямом смысле еще сырому Фрунзенскому радиусу даже подыскивают экспертов по безопасности.

Михаил Грачев/«Фонтанка.ру»

К 20 февраля 2020 года ГУП «Петербургский метрополитен» ждет от пока еще неизвестного подрядчика результаты оценки рисков условий эксплуатации и установки траволаторов на станциях «Дунайская» и «Проспект Славы», сообщается в техзадании на будущий тендер. Практически прямым текстом написано, что нужно определить степень безопасности подъемников. Госпредприятие, обслуживающее городскую подземку, уже собрало данные о возможной цене и готовится в ноябре провести торги.

Как следует из информации, размещенной на сайте «Петербургского метрополитена», на «Новокрестовской» и «Беговой» такие работы тоже заказывались, а вот следов схожих заказов на экспертизу подъемников «Международной», «Бухарестской» и второго вестибюля «Спортивной» не нашлось. На момент публикации материала в ГУПе еще готовят ответ на официальный запрос «Фонтанки».

Результатов оценки рисков на зеленой линии подземки в открытом доступе не нашлось. Однако траволаторы (движущаяся бесступенчатая дорожка для пешеходов) там не работают и по сей день. По официальной версии, оборудование до сих пор стоит бесполезным из-за сбоя программного обеспечения. Вопрос с его недееспособностью решает закрытое акционерное общество «Солигорский институт проблем ресурсоснабжения с опытным производством» (СИПРОП). Белорусы, поучаствовавшие в петербургском метростроении, не спешат из-за проблем с финансами. В СИПРОПе, в свою очередь, дипломатично отметили, что до конца года вопрос будет решен.

5 неработающих траволаторов на еще пока свеженьких станциях «Проспект Славы» и «Дунайская» могли столкнуться и с проблемами протечек. Обе станции уже дали течь, последствия последнего "выпадения осадков в метро" на прошлой неделе пассажиры активно выкладывали в Сети. На «Дунайской» на протяжении минимум трех дней на новой облицовке раскладывали тряпки для сбора стекающей воды. На «Проспекте Славы» влага высохла намного быстрее, подтеками оставив о себе напоминания в виде причудливых узоров на стенах.





В метрополитене объясняют протечки активностью грунтовых вод. Ликвидировать все по гарантии должна компания «Метрострой», которая и является создателем этого станционного комплекса. Строители Фрунзенского радиуса сообщили: «Работы по локализация водопроявлений в пешеходном переходе станции «Проспект Славы» ведутся». Чтобы дать бой воде на «Дунайской», составлена заявка на закупку материалов, ожидается их поставка. В частности, компания собирается закупить раствор для нагнетания, но отказались уточнить, в каком количестве и за какие деньги.

Однако и эти работы компании притормаживают трудности с финансами. К моменту окончания стройки Фрунзенского радиуса у «Метростроя» образовалось несколько банкротных дочек, огромный долг перед налоговой и очередь из субподрядчиков, которым компания задолжала за стройку. Далеко не все работяги-строители получили зарплату за свой труд. Например, более 120 сотрудников из ЗАО «Управление-15 "Метрострой"» к концу октября не видели половину июльской зарплаты и целиком – за август, – с сентября с ними расторгли трудовые договоры, так и не выдав уже заработанные деньги. Некоторым из рабочих должны порядка 200 тысяч рублей.

А работы на вновь открывшихся станциях тем временем еще много. В профильном сообществе обращают внимание: поезда стабильно останавливаются на станции «Шушары» рывками. На соответствующее обращение начальник службы управления имуществом «Петербургского метрополитена» Марина Козлова ответила: «Это обусловлено работой систем безопасности». О каких-то особенностях автоматики в «Шушарах» и её отличиях от оборудования, которое используется на других перегонах, она распространяться не стала.

Есть и еще один нюанс: в перегоне «Дунайская» – «Шушары» поезд особенно сильно трясет. Он фактически ходит мелкой дрожью, которой на других перегонах нет.

Хватает и других мелочей, – например, необъяснимо высоко находящаяся дверь в вестибюле станции «Проспект Славы», открытию которой мешает камера видеонаблюдения. Или довольно грубая отделка в тех местах, где должна быть мозаика на «Дунайской». От нее, как и от части витражей в «Шушарах», Смольный отказался еще прошлой осенью в целях экономии. При этом, как утверждают в компании «Тесер», оформлявшей станции, в официальных документах это никак не выразилось. Из-за этого в ближайшее время начнется серия судов художников со структурами, близкими к «Метрострою».

Нашли на новых станциях и ряд решений, которые могут показаться нестандартными. Например, чуть ли не пятая часть технических окон и дверей спрятаны за поручнями (что выглядит как пример глупости в многочисленных публикациях в сетях). Но это не ошибка строителей, запрятавших дверцы так, что их невозможно открыть: на самом деле, в местах напротив проемов металлические перила имеют легко снимающиеся отрезки.





Напомним, что 3 станции метро городские власти торжественно открыли 3 октября 2019 года. Первую попытку предприняли в сентябре, но прямо в ходе церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что станции будут работать в «тестовом режиме без пассажиров» ради нашей же безопасности. «Фонтанка» сообщала о множестве замечаний к объекту.

К началу октября «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» получили заключения о соответствии от Ростехнадзора. Однако в тот же день официального открытия началась мощная протечка на «Дунайской». ГУП «Петербургский метрополитен» и власти во всем обвинили клининговую компанию, которая якобы "не туда слила воду". При этом сами уборщики эту версию опровергли.

Уже после этого Смольный выставил официальную претензию к «Метрострою», в которой говорится, что и к середине октября станции оставались недоделанными.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»