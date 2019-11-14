«Свидетельство милости божьей». Великий князь Георгий Романов попал в ДТП по дороге на Культурный форум в Петербурге

В минивэне, который перевернулся на Синопской набережной и повис на ограждении, находился великий князь Георгий Романов, который приехал на Культурный форум в Санкт-Петербург.

«Микроавтобус, в котором ехали великий князь и сопровождавшие его лица <...> перевернулся. По предварительным данным, лопнула камера в колесе. Авария была серьезная», – об этом 14 ноября «Фонтанке» рассказал личный секретарь императорской семьи Александр Закатов.

Отметим, в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» рассказали о других причинах аварии. По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на газон, где и произошло опрокидывание. В ГИБДД уточнили, что данных о пострадавших у них нет.

По словам Закатова, Романов смог сам выбраться из машины. Дорожные службы быстро подъехали на место ЧП, что отметил князь. После этого пассажиров доставили в больницу для обследования. «Никаких последствий нет. Надеемся, что великий князь примет участие в тех мероприятиях, которые запланированы. Но еще завтра придется провериться и пройти медобследование», – заверил Закатов.

Секретарь императорской семьи также подчеркнул, что положительный исход ДТП – это «свидетельство милости божьей к дому Романовых».



