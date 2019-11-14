Идея сноса Петербурга осталась нераскрытой. Ее автор Владимир Шухов «прогулял» часть дискуссии

Директор фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов, который заявил на Культурный форум громкий проект сноса части исторического центра Петербурга, не раскрыл содержание идеи. Мужчина не пришел на вторую часть панельной дискуссии, где ранее был заявлен в качестве участника, ограничившись ролью модератора. Об этом 14 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки» из Главного штаба.

Имя Владимира Шухова в Петербурге узнали в октябре 2019 года, когда москвича с проектом частичного сноса исторического центра Петербурга заявили на Культурный форум. Ранее в разговоре с «Фонтанкой» Шухов отказался раскрыть подробности своей идеи до форума. Панельная дискуссия с провокационным названием «Разрушать нельзя сохранить», которая прошла 14 ноября, состояла из двух частей. На первой глава фонда выступал в роли модератора, на второй — в качестве участника. В роли последнего Шухов имел возможность разъяснить свою идею и ответить на вопросы других участников. Однако накануне состав спикеров изменился, а фамилия Шухова исчезла из второй части дискуссии.

Неизвестно, чем вызвано отсутствие москвича, тем более что он в это время присутствовал в Главном штабе, основной площадке Культурного форума.

Напомним, глава фонда называет себя правнуком инженера Владимира Шухова. После скандала с идеей сноса центра Петербурга правнучка Елена Шухова опубликовала письмо, в котором заявила, что Шухов — самозванец и не является родственником знаменитого тезки.



