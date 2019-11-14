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Общество
14.11.2019 18:10
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Вишневский попросил полицию привлечь к уголовной ответственности за клевету сотрудников медиагруппы «Патриот»

Депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете. Он просит провести проверку и найти «распространителей лжи» – информации о том, что депутат якобы домогался студенток Российского государственного университета (РГПУ) им. Герцена, где преподает политологию.

Заявление депутат подал 14 ноября в управление министерства внутренних дел по Приморскому району — именно там зарегистрирована медиагруппа «Патриот», в которую входят издания, активно распространяющие эту информацию. Они ссылаются на анонимное письмо, якобы поступившее в редакцию одного из ресурсов. Председателем попечительского совета этой медиагруппы выступает предприниматель Евгений Пригожин. Который, впрочем, уверял, что никакого отношения к самим изданиям не имеет. 

Как написал Борис Вишневский в заявлении: эти издания «опубликовали на своих сайтах информацию, очерняющую меня в глазах важных для меня людей». Сюжет о том, что депутат «домогался до студенток», выпустил и телеканал «Россия 24» — тоже со ссылкой на ресурсы медиагруппы «Патриот».

Руководит этой медиагруппой Николай Столярчук. «Считаю, что именно Николай Столярчук и является организатором распространения в сети Интернет заведомо ложной информации о совершении мной преступлений», – говорится в заявлении депутата. Он просит полицию выяснить, кто именно направил в редакцию одного из ресурсов медиагруппы анонимное письмо, и привлечь этого человека к уголовной ответственности. А также — если после проверки подтвердится, что Николай Столярчук и авторы публикаций о Борисе Вишневском действовали по предварительному сговору, — привлечь к ответственности и их тоже.

В РГПУ им. Герцена провели проверку: опросили студентов и преподавателей. Подтверждений обвинениям в адрес депутата в руководстве вуза не нашли.


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