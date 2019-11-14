Обвиненный в расизме тренер возглавил женскую сборную России по волейболу

Итальянский специалист Серджио Бузато официально назначен главным тренером женской сборной России по волейболу. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Ранее Бузато занимал должность главного тренера национальной команды на правах исполняющего обязанности после ухода Вадима Панкова по состоянию здоровья.

Под руководством Бузато женская сборная заняла третье место на Кубке мира в Японии. По словам президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко, кандидатуру итальянского специалиста члены федерации поддержали единогласно. Контракт с итальянцем рассчитан до окончания Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио.

Напомним, что этот тот самый Бузато, который в августе попал в центр расистского скандала. После победы в решающем матче отборочного олимпийского турнира над южнокорейской командой итальянский специалист изобразил узкие глаза. В результате Международная федерация волейбола дисквалифицировала его на три матча.



