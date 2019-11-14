Герой «Бандитского Петербурга» Олег Маковоз не вырвался на свободу. Ему отказали в УДО после 15 лет заключения

Тосненский горсуд Ленинградской области отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд.

Отметка об отказе в УДО появилась на сайте суда, но это еще не финал. Адвокат Маковоза 14 ноября подала апелляционную жалобу в Ленинградский областной суд.

Маклауд отбывает срок по приговору Санкт-Петербургского городского суда — 23 года строгого режима за убийство бизнесмена Рустама Равилова, посягательство на депутата Госдумы Башира Кодзоева, похищение человека и вымогательство.

В изоляции Маковоз непрерывно находится с марта 2004 года. Он провел в ней более двух третей от срока, и формальное право на УДО получил, но, видимо, не заслужил от администрации колонии в Форносово положительную характеристику.

Маковоз — уроженец Иркутской области. В Петербурге возглавлял фонд содействия гуманитарным программам, руководил охранной фирмой «Стронг». В 2003 году баллотировался на выборах в Госдуму от Народной партии.



