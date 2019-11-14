Финский тренер волейбольной сборной России и петербургского «Зенита» Саммелвуо решил стать россиянином

Главный тренер мужской сборной России по волейболу, а также петербургского клуба «Зенит» Туомас Саммелвуо подал документы на российское гражданство. Об этом «Спорт-Экспрессу» 14 ноября рассказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

— Вас не смущает, что к Олимпийским играм обе сборные (женскую — итальянец Бузато, мужскую — финн Саммелвуо) поведут иностранные специалисты? — спросили у него.



— Надо понимать, что они не такие уж иностранцы. Оба много лет живут и работают здесь, говорят на русском. А Туомас уже подал документы на российское гражданство.

Напомним, что при Саммелвуо Россия выиграла Лигу наций-2019, но неудачно выступила на чемпионате Европы, вылетев в четвертьфинале. В «Зените» у финского специалиста дела идут не очень гладко: седьмое место из 14 в чемпионате России. И это несмотря на попытку сделать из петербургской команды базовый клуб для сборной.

До перехода в «Зенит» Туомас Саммелвуо работал главным тренером кемеровского «Кузбасса» — главной сенсации прошлого сезона. «Кузбасс» в финале Суперлиги сенсационно обыграл казанский «Зенит», десятикратных чемпионов России.

Добавим, что в составе петербургского «Зенита» уже есть один натурализованный иностранец — это кубинец Ореоль Камехо.



