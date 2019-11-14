«Сняли у того, у кого были деньги». Честная петербурженка расплатилась за долги закредитованного двойника

Судебные приставы промахнулись мимо должника в Петербурге, арестовав счёт добропорядочной горожанки. Когда ведомство попросили вернуть деньги, сотрудники не смогли увидеть разницу в паспортных данных и из двух биографий сотворили одну.

Свою историю Ирина Леднева рассказала «Фонтанке»14 ноября: в феврале она открыла вклад «Пополняй» в Сбербанке для накоплений на учёбу ребёнка, в июле обратилась в офис, чтобы внести деньги. Но процедуру провести не удалось, счёт оказался арестованным, а сотрудница банка рассказала о соответствующих полномочиях судебных приставов.

Позже Леднева выяснила, что деньги списали по решению Московского районного суда. В документах фигурировала её полная тёзка. Поводом для взыскания стал неоплаченный долг двойника в 158 тысяч рублей. Расписка о займе с чужими паспортными данными также вошла в материалы производства. «Я обратила внимание, что некоторые листочки, в том числе и мои паспортные данные, они были не вшиты, они были просто вложены в это дело», — отметила горожанка.

Леднева-вторая оказалась финансово недисциплинированной. Согласно базе судебных приставов, у 64-летней уроженки Ленинграда задолженность по кредитам около миллиона рублей. В то время как у Ледневой-первой список долгов отсутствует. «Судебные приставы просто не проверили мои данные. Не проверяя данных, сняли у того, у кого были деньги на счету», — отметила Ирина Леднева.





Горожанка попыталась вернуть деньги и написала заявление в Управление федеральных приставов в Петербурге. В ответ получила отказ, в котором её данные смешали с данными двойника. В документе Ледневу-первую поселили в квартиру второй. «Там, конечно, абсурд, из двух людей сделали одного», — пожаловалась она.

Действия, а вернее бездействие, приставов петербурженка уже обжаловала в СК и прокуратуре. Она также планирует подать иск в суд.