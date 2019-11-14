Обвиняемый по делу «Сети» Виктор Филинков прекратил голодовку в тюремной больнице. Расставаться с ним врачи не спешат

Фигурант дела о создании террористического сообщества «Сеть» Виктор Филинков под присмотром врачей восстанавливает нормальный режим питания. Можно сказать, что цели голодовки он достиг.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов 14 ноября, накануне он получил возможность встретиться со своим доверителем, который больше недели находится в больнице имени Гааза. Защитника всё это время к нему не допускали, отговариваясь тревогой за здоровье пациента – Филинкова госпитализировали с подозрением на гепатит.

«Анализы сделали, диагноз не подтвердился», – уточнил адвокат.

По его словам, арестованного передали медикам утром 5 ноября после того, как в следственном изоляторе обеспокоились подозрительно жёлтым цветом лица молодого человека. К этому моменту он не ел шестой день в поддержку репрессированных. Голодать собирался до тех пор, пока не понадобится помощь врачей, и фактически выполнил обещание.





«С 5-го числа Виктор начал принимать пищу», – говорит Черкасов. В СИЗО возвращать Филинкова не торопятся и продолжают обследование, он лежит в отделении челюстно-лицевой хирургии.