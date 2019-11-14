Петербургские депутаты предложили вернуть выборность ректоров СПбГУ и МГУ. В противовес коллегам из Госдумы

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник подготовил проект поправок в федеральный закон, которые возвращают выборность ректоров Санкт-Петербургского и Московского государственных университетов. Соавторами инициативы согласились стать депутаты фракции «Справедливой России» и КПРФ в региональном парламенте, сообщил депутат на своей странице в Facebook 14 ноября.

Проект предлагает исключить из федерального закона норму, согласно которой ректоры двух российских вузов назначаются на должность и освобождаются от нее решением президента. Инициатива подразумевает, что ректоров будут выбирать и снимать ученые советы университетов. Это же правило предлагается распространить и на руководителей учреждений, которые входят в образовательный комплекс МГУ и СПбГУ — например, институтов.

При этом комитет Госдумы по образованию и науке 14 ноября рекомендовал одобрить инициативу противоположного содержания. Она подразумевает, что президент сможет продлевать полномочия ректоров петербургского и московского университетов сколько угодно раз. Сейчас закон разрешает главе государства переназначать ректоров, которым уже исполнилось 65 лет (это предельный возраст для руководства вузом), всего дважды сроком на пять лет.

Спустя месяц, 20 декабря 2019 года, закончатся полномочия ректора СПбГУ Николая Кропачева. Сейчас ему 60 лет.



