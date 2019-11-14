Культурный форум заставил «пятиться» автомобили и удивил водителей каретами на улицах Петербурга

Перекрытие движения в центре Петербурга из-за проведения культурного форума стало неприятным сюрпризом для водителей, несмотря на предупреждения. Другой сюрприз неприятным не назовешь, скорее необычным для простых городских будней, пусть даже и в Северной столице.

Автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» жалуются на закрытие движения по Минскому переулку к улице Декабристов. Водителям приходится сдавать задом по улице Союза Печатников к Лермонтовскому проспекту.

«Знак объезда отсутствует. Спросил у людей в жилетках, сказали, что проезд невозможен, разрешения на перекрытие проезжей части не показали», – пишет участник группы.





Напомним, что движение транспорта по Минскому переулку закрыто с 13 по 16 ноября в связи с проведением Санкт-Петербургского международного культурного форума. На этот же срок перекрыт участок улицы Союза Печатников от набережной Крюкова канала до Минского переулка. А до 17 ноября закрыт проезд по нечетной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта. Также на некоторых улицах для водителей без аккредитации временно запрещена парковка.

А утром петербургские водители и пешеходы наблюдали в центре целую вереницу карет. Корреспондент «Фонтанки» насчитал 13 карет, которые «процокали» друг за другом по Вознесенскому проспекту в сторону Исаакиевской площади и дальше.