Защита Олега Соколова обжаловала его арест. Адвокат считает, что суд плохо исследовал обстоятельства

Адвокат уволенного доцента истфака СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней Анастасии Ещенко, обжаловал арест своего подзащитного. Об этом 14 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Октябрьский районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Соколова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ», – сообщили в представительстве.

Фото: автор фото - Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

По мнению адвоката, суд не в полной мере исследовал обстоятельства, которые служат основанием для ареста.





«Судом преждевременно удовлетворено ходатайство следователя», – гласит жалоба.

Сторона защиты просит Санкт-Петербургский городской суд отменить постановление и избрать в отношении Соколова более мягкую меру. Напомним, ранее адвокат Александр Почуев просил отправить своего подзащитного под домашний арест.

Олега Соколова арестовывали 11 ноября. На заседании историк разрыдался, вспоминая ночь убийства, однако воодушевился, рассказывая о своих научных достижениях. «Фонтанка» подробно освещала процесс. Тогда ещё доцент истфака СПбГУ (Соколова уже уволили из университета) сказал, что убил Ещенко в ссоре, однако 14 ноября стало известно, что он стрелял в девушку, когда она спала.