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Защита Олега Соколова обжаловала его арест. Адвокат считает, что суд плохо исследовал обстоятельства
Адвокат уволенного доцента истфака СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней Анастасии Ещенко, обжаловал арест своего подзащитного. Об этом 14 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Октябрьский районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Соколова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ», – сообщили в представительстве.
По мнению адвоката, суд не в полной мере исследовал обстоятельства, которые служат основанием для ареста.
«Судом преждевременно удовлетворено ходатайство следователя», – гласит жалоба.
Сторона защиты просит Санкт-Петербургский городской суд отменить постановление и избрать в отношении Соколова более мягкую меру. Напомним, ранее адвокат Александр Почуев просил отправить своего подзащитного под домашний арест.
Олега Соколова арестовывали 11 ноября. На заседании историк разрыдался, вспоминая ночь убийства, однако воодушевился, рассказывая о своих научных достижениях. «Фонтанка» подробно освещала процесс. Тогда ещё доцент истфака СПбГУ (Соколова уже уволили из университета) сказал, что убил Ещенко в ссоре, однако 14 ноября стало известно, что он стрелял в девушку, когда она спала.
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Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.