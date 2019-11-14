«Разве Петербургу нужен логотип?» Что хотели бы видеть випы культурного форума на метабренде города

«Фонтанка» поговорила с участниками Международного культурного форума - от Пиотровского до Покраса Лампаса - каким они видят бренд Санкт-Петербурга.

Фото предоставлено комитетом по развитию туризма

Впечатленная презентацией нового метабренда Санкт-Петербурга, где город ассоциируется с голубым кружочком-солнцем, «Фонтанка» весь первый день форума, встречая в кулуарах знаменитостей, не могла не спросить: каким они видят логотип Петербурга. Среди участников оказались люди основательные и осторожные, увлеченные одни творческой, другие – финансовой стороной вопроса, и те, кто считает, что время логотипов вообще прошло.

Первым «Фонтанке» попался директор Русского музея Владимир Гусев. Скромно ожидая официальной церемонии открытия и выступления вице-премьера и министра культуры, он был рад, что на сей раз обращенный к нему вопрос не касался ни краж картин, ни выдачи их религиозным организациям, ни даже реконструкции Михайловского дворца. Но решиться пофантазировать ему было нелегко.

Владимир Гусев / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Беда в том, что эти бренды так и рождаются – на бегу, – напрягся Гусев. – Надо хорошо, серьезно подумать. То, что показали, меня не так впечатлило. Хотелось бы видеть что-то узнаваемое в городе. Я не хочу обидеть тех, кто делал, но я хотел бы видеть символы петербургской архитектуры – то, по чему Петербург узнается».





На уточняющий вопрос, не видит ли он символ Петербурга прямо перед фасадом своего музея, директор Русского с радостью согласился: «Может быть, Пушкин аникушинский, да».

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вообще не понял петербургских проблем – с высоты федерального полета своей карьеры ему было легко выделить главное, при этом никого не обидев.

Михаил Швыдкой/скриншот с сайта YouTube

«Ну ребят, ну перестаньте! – опешил он, узнав цену вопроса. – У вас есть потрясающий логотип – у вас есть Клодт, у вас есть Петр I, – куда еще больше? Есть столп Александрийский – вот вам символы Петербурга, которые знают во всем мире. Зачем придумывать что-то новое?»

Не стал внедряться в петербургскую повестку министр культуры Владимир Мединский.

Владимир Мединский / автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Разве Петербургу нужен логотип? Само слово «Петербург» – это уже торговый знак», – кратко ответил он.

Неожиданно фанатом дела и истинным профессионалом в вопросе оказался художественный руководитель театра «Мюзик-холл» дирижер Фабио Мастранджело.

Фабио Мастранджело / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Если честно, я очень увлекаюсь этими делами, – признался он. – Когда я создал свой первый камерный оркестр еще в Канаде, «Виртуозы Торонто», я сам придумал лого, и, по-моему, очень даже неплохой. Конечно, мосты – это хорошая идея. Мосты нам нужны всегда. Слава богу, Петербург является культурной столицей, а культура, мы знаем, выполняет именно эту роль – всегда создавать мосты. И мне кажется, что это должно присутствовать. Мне объяснили, что в этом логотипе что-то такое есть. Если честно, я не очень понял. Но тот факт, что присутствует эта идея, – уже хорошо. Может быть, надо что-то доделать, улучшать – если это последняя версия. Пока еще не всё понятно. Концепция хорошая, но реализация как-то не полностью соответствует тому, что они хотели показать».

Оказался собственный опыт работы по внедрению логотипов и у директора ГМЗ «Гатчина» Василия Панкратова.

Василий Панкратов / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Моя жизнь вся вокруг центра Петербурга, каких-то истасканных символов, поэтому мне все время приходят в голову либо ангел, либо кораблик – это же обычные вещи. Мне кажется, что и уходить-то от этого не нужно, потому что это настолько укоренено в сознании, эта красота Петербурга через какие-то его зримые знаки, что я бы в любом случае бы взял какой-то такой знак. То, что известно всем. Зачем что-то новое придумывать – мне не очень понятно в данном случае».

«Я в Гатчине пытался уйти от гатчинского фасада, гатчинских башен – и мне не удалось, не прижилось, – вспомнил он. – Мы делали какой-то другой, современный «экологический» логотип – он прожил года четыре. И я просто почувствовал, что «нет». Петербург это что-то такое основательное, и мне кажется, что эта основательность должна быть на логотипе. Другое дело, что нужно современными методами это делать. Есть множество хороших дизайнеров, которые это обыграют по-новому. Но я бы все равно оставил те же самые образы».

С радостью среди участников форума «Фонтанка» обнаружила Покраса Лампаса – художник имел моральное право выразить точку зрения молодого поколения и был рад это сделать. Видно было, что сюжет его беспокоил.

Покрас Лампас / автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Ужасный вышел логотип, я считаю, что это для города неприемлемо – и с точки зрения художественной ценности, и с точки зрения работы дизайнера, и с точки зрения актуальности, – расстроился он. – Работа проигрывает абсолютно всем вообще брендингам современных городов, и я считаю, что Петербург достоин быть на одной карте именно с ними. Я считаю, что версия, которую предоставил Артемий Лебедев, была достаточно сильной, которая уже стала ассоциироваться с городом. Поэтому мое мнение, что нужно вернуть логотип Артемия Лебедева, это гораздо более сильное высказывание».

Худрук Александринского театра Валерий Фокин ответил со свойственной ему иронией и уклончивостью.

Валерий Фокин / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Я не могу так сразу сказать, это слишком серьезный, крупный, яркий город – и не только в этой стране, но и вообще в мире, – надо подумать. А если еще и семь миллионов заплатят – я вообще буду думать активно».

А вот директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому было проще всех. Но – нет, он назвал не Эрмитаж.

Михаил Пиотровский / автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру

«Логотипы Петербурга есть, и их два: Александровская колонна и кораблик на Адмиралтействе, – не раздумывая ответил он. – Что тут говорить?»

Зато Эрмитаж назвал за него директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Борис Машковцев / скриншот с сайта YouTube

«Наверное, у меня для Петербурга первая ассоциация – классическая: это Петропавловка, разводные мосты и Эрмитаж. И, да, конечно – всё вместе, в этом же прелести анимации, что всё вытекает в одну картинку, – размечтался он. – Я понимаю, что географически они не в одном пространстве, но для логотипа у меня Петербург – именно эти вещи. И для меня Петербург -- город мягких цветов, он расслабляет, так что по цвету – что-то пастельное».

Но самые разоблачающие новости привез из Черногории галерист Марат Гельман.

Марат Гельман / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Мне кажется, вообще время логотипов проходит, в целом важна динамичная история, а не статичная, как значок, – поставил он под сомнение сам вопрос. – Наверное, поэтому все и возмущаются. Не нужно больше значков создавать. Нужна какая-то история. Спор о знаке казался мне существенным 10 лет назад, потому что за знаком что-то дальше шло, а сейчас уже не так, уже знак идет за содержанием. Девизы все еще работают: «ворота в мир», «окно в Европу». А знаки уже не очень».

Алина Циопа при участии Елены Кузнецовой и Ольги Минеевой

«Фонтанка.ру»