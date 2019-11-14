Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+9°C
/ Завтра: +4
$ 64.21р
70.68р
17:22 14.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
14.11.2019 17:04
Печать

«Мерседес» на Смоленке устремился в детский магазин, но был остановлен столбом

Магазин стал мишенью автолюбителя, катившего ночью по улице Одоевского, вдоль Смоленки, в Василеостровском районе Петербурга.

14 ноября около 3 часов ночи мужчина на «Мерседесе» врезался в столб и притёрся боком к закрытому магазину детских товаров на Одоевского, 34, у пересечения с Наличной улицей, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, водитель казался нетрезвым.

«Мерседес» на Смоленке устремился в детский магазин, но был остановлен столбом

На фотографиях с места аварии видно, что разбита витрина. Предположительно, обошлось без серьёзных травм.


Любопытно, что в Василеостровском районе торговые точки нередко попадают в ДТП. В сентябре досталось кондитерской (не в первый раз) и магазину постельного белья. А летом под удар попал продуктовый, причём так, что в помещении случился потоп.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Лидер Групп»
      14.11.2019 16:18

      Для клиентов ГК «Лидер Групп» снижены ставки по ипотеке от банка-партнера

      Теперь процентная ставка по совместной субсидированной программе компании «Лидер Групп» и Сбербанка начинается от 7,1% годовых и сохраняется на весь период кредитования.
      RBI
      14.11.2019 15:50

      Группа RBI победила в пяти номинациях рейтинга строительных компаний 2019 года

      Газета «Деловой Петербург» вручила награды победителям рейтинга строительных компаний 2019 года. Группа RBI признана лучшей сразу в пяти номинациях, включая «Девелопер года» – персональную номинацию, победителем которой вновь стал президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.
      Группа «Эталон»
      14.11.2019 15:03

      Проекты Группы «Эталон» получили аккредитацию от банка-партнера по программе «Военная ипотека»

      АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал по программе «Военная ипотека» жилые комплексы «Галактика.Премиум», «Охта Хаус» и корпус 4.7 квартала «Галактика», которые Группа «Эталон» возводит в Санкт-Петербурге.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      14.11.2019 14:51

      Банк «Санкт-Петербург» поможет поддержать российский экспорт

      АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и банк «Санкт-Петербург» заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке российского экспорта.
      Setl City
      14.11.2019 14:26

      Петербургская Недвижимость» представила первый апарт-отель от Setl Group

      Компания открыла продажи в апарт-отеле «ArtLine в Приморском». Инвесторы могут приобрести апартаменты с мебелью и техникой по цене от 3,1 млн рублей и получить готовый бизнес.
      Setl City
      14.11.2019 12:41

      Setl Group сдал 8 корпус ЖК «Солнечный город»

      Setl Group сдал 8 корпус жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Дом расположен в глубине квартала по адресу ул. Летчика Лихолетова, д. 14, к. 2-4. Под корпусом находится современный подземный паркинг площадью более 10 тыс. кв. метров.
      РСТИ (Росстройинвест)
      14.11.2019 12:04

      Стартовали продажи в новом корпусе ЖК New Time

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) вывел в продажу квартиры в корпусе 2.2 жилого комплекса New Time, который строится в Приморском районе.
      Setl Group
      14.11.2019 11:42

      Setl Group наградили за активное строительство и лучший архитектурный проект

      «Деловой Петербург» составил Рейтинг девелоперов и жилых проектов, вышедших на рынок с сентября прошлого года. Холдинг Setl Group стал лучшим сразу в двух номинациях: «Самая активная девелоперская компания по объемам строительства» и «За высокие показатели по объемам бизнеса в ипотечном сегменте».
      ПАО МКБ
      14.11.2019 11:07

      МКБ представил новый функционал мобильного банка

      Московский кредитный банк (МКБ) выпустил отдельную версию мобильного приложения для клиентов private banking и обновил функционал «МКБ Онлайн» для всех пользователей.
      «Аквилон Инвест»
      14.11.2019 10:49

      ЖК «Аквилон PARK» получил Золотой сертификат GREEN ZOOM

      Жилой комплекс «Аквилон PARK», который возводит строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» в Новой Москве, получил золотой сертификат GREEN ZOOM – единственный отечественный стандарт, отмечающий самые экологичные и энергоэффективные проекты в России.
      АО "Солид Банк"
      14.11.2019 09:00

      Солид Банк снизил ставки по кредитам

      Солид Банк предлагает потребительский кредит на любые цели «Кредит под залог» теперь по ставке от 12,5% годовых.
      Предоставлено АО «Альфа-Банк»
      13.11.2019 16:58

      Юлия Михайлова назначена руководителем Департамента управления сетью Альфа-Банка

      В новой должности Юлия Михайлова будет отвечать за формирование и реализацию долгосрочной стратегии развития сети отделений Банка.