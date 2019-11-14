«Мерседес» на Смоленке устремился в детский магазин, но был остановлен столбом

Магазин стал мишенью автолюбителя, катившего ночью по улице Одоевского, вдоль Смоленки, в Василеостровском районе Петербурга.

14 ноября около 3 часов ночи мужчина на «Мерседесе» врезался в столб и притёрся боком к закрытому магазину детских товаров на Одоевского, 34, у пересечения с Наличной улицей, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, водитель казался нетрезвым.

На фотографиях с места аварии видно, что разбита витрина. Предположительно, обошлось без серьёзных травм.





Любопытно, что в Василеостровском районе торговые точки нередко попадают в ДТП. В сентябре досталось кондитерской (не в первый раз) и магазину постельного белья. А летом под удар попал продуктовый, причём так, что в помещении случился потоп.