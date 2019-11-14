Пенсионерка выбила из перевозчика четверть миллиона за то, что уехала в больницу

Пенсионерка из Петербурга отсудила у перевозчика 250 тысяч рублей компенсации за моральный вред от аварии на Сенной площади. Об этом 14 ноября сообщает городская прокуратура.

Речь идёт о столкновении «Тойоты» и автобуса МАЗ 26 октября 2018 года. «Японка» двигалась по Московскому проспекту от Фонтанки в сторону Гривцова переулка, автобус – по Садовой улицы от Спасского переулка в сторону Московского проспекта. У дома №11/13 они встретились. Итог – госпитализация водителя «Тойоты» и 64-летней пенсионерки из автобуса.

Иск женщины 13 ноября рассматривал Красногвардейский райсуд. Ответчиком выступало ОАО «АТП-31». По результатам рассмотрения искового заявления судом принято решение о взыскании с перевозчика 250 тыс. рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.



