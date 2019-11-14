Финляндия впервые получила приговор от ЕСПЧ за отказ просителю убежища. Он был убит после депортации в Ирак

Европейский суд по правам человека вынес приговор Финляндии за нарушение Европейской конвенции о защите прав человека. Согласно заключению ЕСПЧ, власти Финляндии нарушили права просителя убежища из Ирака, депортировав его на родину, несмотря на угрозу жизни. Об этом 14 ноября сообщает Yle.

Мужчина был застрелен на улице в Багдаде вскоре после своего возвращения в Ирак в 2017 году.

Миграционная служба, которая вынесла отрицательное решение, не учла в достаточной мере обстоятельства жизни просителя убежища в Ираке, следует из решения суда. Мучжина-суннит и его семья стали объектом нападений и попыток похищения. Просить убежища в Финляндии они приехали в 2015 году.

Жалобу в ЕСПЧ подала дочь иракца. Суд обязал Финляндию выплатить ей в качестве компенсации 20 тысяч евро.

Это первый в своем роде приговор Финляндии за нарушение второй статьи Конвенции, которая защищает право каждого человека на жизнь.



