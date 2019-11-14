Следственный комитет задержал главу охранявшего благовещенский колледж ЧОПа

Колледж в Благовещенске, где студент четвертого курса открыл огонь по учащимся, мог охранять человек без нужного на то разрешения.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), задержан генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А», – говорится https://sledcom.ru/news/item/1409972/ 14 ноября в заявлении на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, директор «Сириус-А» допустил к охране Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства человека, у которого не было разрешения на охранную деятельность. Сотрудник не смог помешать студенту пронести охотничье ружье в учебное заведение.



