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14.11.2019 16:18
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Для клиентов ГК «Лидер Групп» снижены ставки по ипотеке от банка-партнера

Для клиентов ГК «Лидер Групп» снижены ставки по ипотеке от банка-партнера

ГК «Лидер Групп»

Теперь процентная ставка по совместной субсидированной программе компании «Лидер Групп» и Сбербанка начинается от 7,1% годовых и сохраняется на весь период кредитования.

Сбербанк является давним и надежным партнером ГК «Лидер Групп» и предлагает ипотеку в 20-ти жилых комплексах компании. Специалисты отмечают, что это одно из лучших предложений на сегодняшний день.

Условия ипотеки Сбербанка:

  • Первоначальный взнос от 15%.
  • Срок кредита от от 1 года до 30 лет*.
  • Ставка по программе с субсидированной ставкой от 7,1%.
  • Сумма кредита от 300 тыс рублей.
  • Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Подробности в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп» 

 

*По программе субсидирования от 1 года до 7 лет – процентная ставка от 7,1%; по программе субсидирования от 7 лет 1 месяца до 12 лет – процентная ставка от 7,8%;  по программе субсидирования от 12 лет 1 месяца до 30 лет – процентная ставка от 8,3%. ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

 

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      Для клиентов ГК «Лидер Групп» снижены ставки по ипотеке от банка-партнера

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