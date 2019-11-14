Для клиентов ГК «Лидер Групп» снижены ставки по ипотеке от банка-партнера

ГК «Лидер Групп»

Теперь процентная ставка по совместной субсидированной программе компании «Лидер Групп» и Сбербанка начинается от 7,1% годовых и сохраняется на весь период кредитования.

Сбербанк является давним и надежным партнером ГК «Лидер Групп» и предлагает ипотеку в 20-ти жилых комплексах компании. Специалисты отмечают, что это одно из лучших предложений на сегодняшний день.

Условия ипотеки Сбербанка:

Первоначальный взнос от 15%.

Срок кредита от от 1 года до 30 лет*.

Ставка по программе с субсидированной ставкой от 7,1%.

Сумма кредита от 300 тыс рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Подробности в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

*По программе субсидирования от 1 года до 7 лет – процентная ставка от 7,1%; по программе субсидирования от 7 лет 1 месяца до 12 лет – процентная ставка от 7,8%; по программе субсидирования от 12 лет 1 месяца до 30 лет – процентная ставка от 8,3%. ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.