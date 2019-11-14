«Считаем произволом действия Роспотребнадзора». Владелец бара Ortodox объяснил, почему не закроет заведение по решению суда

Бар Ortodox на улице Рубинштейна, деятельность которого по решению суда должна быть приостановлена на 45 суток, продолжит работу. Об этом «Фонтанке» сообщил его владелец Дмитрий Суворов. «Приостанавливать будем тогда, когда для этого будут (если будут) законные основания», – сказал он.

По словам предпринимателя, он намерен обжаловать вынесенное решение. «Не согласны, потому что не шумим и ничего не нарушаем. Считаем произволом действия Роспотребнадзора, а жалобы соседей необоснованными и направленными не на защиту своих интересов, а на нанесение нам вреда», – подчеркнул он.

Решение о приостановке деятельности ООО «Рубин», управляющей Ortodox, было принято еще 8 ноября. Как следует из материалов проверок Роспотребнадзора, ведомство уличило бар в разгрузках продукции со стороны двора жилого дома, а также в несоответствии требованиям санитарных норм вентиляции и канализации.

Ранее на этой неделе на улице Рубинштейна прекратил работу бар «Винный шкаф». Суд также выносил решение о его закрытии из-за нарушения санитарных норм. Но, по словам его владельцев, подлинной причиной ухода с ресторанной магистрали стало повышение арендной ставки.





С начала этого года на улице Рубинштейна прекратили работу такие заведения, как Varvara, «Скобари», «Китайская квартира Брюса Ли».