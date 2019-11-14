В Бурятии осуждены пятеро полицейских, после пыток которых подросток захлебнулся рвотой

Верховный суд Бурятии огласил приговор пяти полицейским, после допроса которых скончался 17-летний Никита Кобелев.

Как сообщает 14 ноября «Новая газета» со ссылкой на юриста Романа Сукачева, правоохранители получили от трёх лет условно до восьми лет лишения свободы, в зависимости от роли в совершении преступления.

В суде было доказано: летом 2016 года полицейские задержали Кобелева и его 18-летнего друга по подозрению в краже велосипедов. Силовики отвели юношей в подвал участка, где избили их, требуя признательных показаний.

По информации «Медиазоны», на Кобелева надевали противогаз, садились сверху и перекрывали кислород. В результате юношу стошнило, он сделал вдох, а рвота попала в лёгкие. Молодой человек умер.





Юрист сообщает, что основного обвиняемого, Андрея Павлова, приговорили к восьми годам лишения свободы. Анатолию Олоктонову назначили четыре года колонии, Валентину Смолину и Тумэну Манибадраеву — три года лишения свободы, Сергея Плотникова приговорили к трем годам условно. Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.