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Власть
14.11.2019 16:12
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Навязывание на телетрапах. УФАС выдала предупреждение оператору «Пулково» за создание неравных условий для перевозчиков

Петербургское УФАС выдало предупреждение ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющему аэропортом Пулково. Как пояснили 14 ноября в пресс-службе ведомства, в нем оператора просят прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Поводом для разбирательства стало обращение АО «Авиакомпания «Алроса» по поводу условий использования телетрапов в воздушной гавани Северной столицы. По данным УФАС, авиакомпании вынуждены платить ВВСС не за фактическое время использования трапа, а с учетом округления неполного часа до полного, а при переходе суток должны доплачивать за дополнительный час.
В других аэропортах России плата рассчитывается исходя из фактического времени использования с указанием минут и без округления до часа, а в аэропорту Домодедово неполный час рассчитывается с округлением в пределах каждых 15 минут.

«Таким образом для авиакомпаний создаются невыгодные и неравные (дискриминационные) условия при определении времени пользования таким трапом», – комментируют в ведомстве.


 

«В таких действиях ВВСС, занимающего доминирующее положение на рынке авиаперевозок в Петербурге, содержатся признаки нарушения п. 3 и п. 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции», – заявили в УФАС.


Оператор Пулково должен устранить нарушения к 15 декабря 2019 года.

«Фонтанка» запросила комментарий у ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

 

 

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