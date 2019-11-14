Возвращение легенды: «раскладушку» Motorola Razr выпустили с гибким экраном и ценой под 100 тысяч рублей

Компания Motorola представила 14 ноября новую инкарнацию культовой модели Razr из нулевых. Как и 15 лет назад, устройство вышло в формате «раскладушки», в корпусе из нержавеющей стали, но теперь с новым гибким экраном.

Внутри у телефона складной гибкий экран OLED с разрешением 2142x876 пикселей. Снаружи — крохотный внешний экран с разрешением 800x600 пикселей. Внизу устройства — фирменный «подбородок».

Работает смартфон на базе не самого быстрого процессора Qualcomm Snapdragon 710, на борту у него 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб для хранения данных. А также две камеры — 16 и 5 мегапикселей. Операционная система — Android 9 Pie.

В продажу новинка поступит в начале 2020 года по цене 1500 долларов. То есть около 96 тысяч рублей по нынешнему курсу — на уровне флагманских устройств Samsung и Apple. Планов относительно поставок в Россию Motorola не озвучивала.



