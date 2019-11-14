Технологии
Возвращение легенды: «раскладушку» Motorola Razr выпустили с гибким экраном и ценой под 100 тысяч рублей
Компания Motorola представила 14 ноября новую инкарнацию культовой модели Razr из нулевых. Как и 15 лет назад, устройство вышло в формате «раскладушки», в корпусе из нержавеющей стали, но теперь с новым гибким экраном.
Внутри у телефона складной гибкий экран OLED с разрешением 2142x876 пикселей. Снаружи — крохотный внешний экран с разрешением 800x600 пикселей. Внизу устройства — фирменный «подбородок».
You’re gonna flip! #razr #bethefirst #motorolarazr #feeltheflip https://t.co/Ay4BnJ0TVS pic.twitter.com/31ocA3Ybx2— Motorola Global (@Moto) November 14, 2019
Работает смартфон на базе не самого быстрого процессора Qualcomm Snapdragon 710, на борту у него 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб для хранения данных. А также две камеры — 16 и 5 мегапикселей. Операционная система — Android 9 Pie.
В продажу новинка поступит в начале 2020 года по цене 1500 долларов. То есть около 96 тысяч рублей по нынешнему курсу — на уровне флагманских устройств Samsung и Apple. Планов относительно поставок в Россию Motorola не озвучивала.