«Пускай закроет свой рот!» Архитектор Нотр-Дам поссорился с французскими властями по поводу реставрации собора

Главный куратор восстановления собора Парижской Богоматери вступил в конфликт с архитектором по поводу того, как должен выглядеть сгоревший Нотр-Дам после реставрации.

«Я уже несколько раз объяснял ему [архитектору Филиппу Вильневу], пускай он закроет свой рот, и мы будем двигаться дальше, чтобы сделать лучший выбор для Нотр-Дама, для Парижа, для всего мира», – цитирует 14 ноября издание Le Parisien бывшего начальника штаба обороны Франции Жан-Луи Жоржелена, которого президент Эмманюэль Макрон поставил курировать восстановление одного из символов страны.









По его словам, собор необходимо перестроить, чтобы сделать более современным. Ранее публике представили несколько проектов, как может выглядеть обновленный Нотр-Дам. Жоржелен заверил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в 2021 году.

Архитектор Филипп Вильнев, в свою очередь, остается сторонником восстановления старого облика. Он отказался комментировать заявления куратора от президента.



