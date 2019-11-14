«У кого чего болит». Министр культуры в Петербурге ответил на вопрос об историке-убийце Соколове

Министр культуры Владимир Мединский на Культурном форуме в Петербурге 14 ноября выступил с лекцией о цифровизации культуры в Манеже. Впрочем, некоторых слушателей больше, чем цифровизация, интересовало мнение чиновника об убийстве доцентом Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.

Фото: Владимир Мединский/ автор фото -Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Что лично вы вкладываете в понятие "культурный код России" и как охарактеризуете Олега Соколова?» – так прозвучал вопрос одного из слушателей в зале.

«У кого чего болит», – ответил министр. И после небольшой паузы добавил: «Раньше все спрашивали про "Джокера", а теперь про Олега Соколова».





Когда на пресс-подходе журналисты спросили, почему имя Олега Соколова исчезло с сайта Российского военно-исторического общества, Владимир Мединский отметил, что сожалеет, что на таком «замечательном мероприятии», как Культурный форум, отдельные СМИ и журналисты «занимаются безбожным хайпом на человеческой трагедии».

Напомним, историк Олег Соколов входил в Российско-историческое общество (РВИО), которое возглавляет министр культуры. Однако после убийства данные ученого были удалены с сайта организации.

Напомним, Санкт-Петербургский культурный форум проходит с 14 по 16 ноября.