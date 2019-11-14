Группа RBI победила в пяти номинациях рейтинга строительных компаний 2019 года

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Газета «Деловой Петербург» вручила награды победителям рейтинга строительных компаний 2019 года. Группа RBI признана лучшей сразу в пяти номинациях, включая «Девелопер года» – персональную номинацию, победителем которой вновь стал президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.

Ежегодный рейтинг «Делового Петербурга» составляется на основании мнения профессионального сообщества девелоперов. В голосовании принимают участие топ-менеджеры крупных петербургских строительных компаний.

Группу RBI (входят компании RBI и «Северный город») представители строительного сообщества признали лучшим девелопером бизнес-класса третий год подряд. Второй год подряд Группа RBI становится компанией года в сегменте «элита». Проект Studio Moskovsky (Заозерная ул., 1) в этом году признан лучшим проектом апарт-отеля. Жилой комплекс Futurist (Барочная ул., 4) – лучшим ЖК премиум- и элит-класса. Второй год подряд девелопером года стал президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.

Апарт-отель Studio Moskovsky – застройщик ООО "Курдонер", проектная декларация на сайте https://www.rbi.ru/declarations/

ЖК "Futurist" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Ламбри"", проектная декларация на сайте https://www.rbi.ru/declarations/