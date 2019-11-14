Водителя «Газели» накажут за свалку ртутных ламп в Полюстрово. Но несильно

Целое расследование пришлось провести экологам и полиции, чтобы выяснить, кто свалил на контейнерную площадку у жилых домов гору люминесцентных ламп. Впрочем, санкция за это в Административном кодексе прописана минимальная.

Как рассказали «Фонтанке» 14 ноября в комитете по природопользованию, экологов на Апрельскую улицу, 6, корпус 1, вызвали 25 сентября. На мусорную площадку девятиэтажки кто-то свез старые люминесцентные лампы и их осколки. Они считаются отходами 1-го класса опасности из-за содержания ртути и не могут просто так выбрасываться на свалку, их нужно особым образом утилизировать. С места эвакуировали 589 целых ламп и 20 кг отходов, загрязненных токсичным металлом.

Камеры видеонаблюдения поймали «Газель», на которой четко читался госзнак.

«Было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование, в ходе которого из УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области получены сведения о принадлежности транспортного средства, произведен опрос свидетелей», – отметили в смольнинском комитете.





13 ноября собственник машины признан виновным по административной статье о нарушении правил обращения с отходами.

«Помимо штрафа виновнику предстоит компенсировать затраты бюджета Санкт-Петербурга на ликвидацию аварийной ситуации», – сообщили в пресс-службе.

Добавим: санкция статьи 8.2 КоАП РФ предусматривает штраф всего от 1000 до 2000 рублей для физлиц.