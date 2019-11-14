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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
14.11.2019 15:31
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Покупатели готовы доплатить за инфраструктуру, природу и планировку

Цена остается одним из главных факторов при выборе строящегося жилья, особенно в сегменте масс-маркет. Но критерий комфортности проживания устойчиво набирает вес и выходит в топовые позиции. К такому выводу пришли аналитики ГК «Ленстройтрест», опросив посетителей Ярмарки недвижимости, ради каких преимуществ они согласны увеличить бюджет покупки. Мероприятие состоялось в начале ноября в Санкт-Петербурге.

Покупатели готовы доплатить за инфраструктуру, природу и планировку

ГК «Ленстройтрест»

1. Комфортная плотность застройки.

Большинство покупателей откровенно говорят о нежелании жить в «человейниках». Сегодня для людей важна соразмерная среда внутри жилого квартала, которая достигается за счет баланса корпусов средней и малой этажности. За счет комфортной плотности застройки человек может увидеть из своего окна небо, благоустроенный двор и деревья, а не только стену противоположного дома. За этот показатель отдали голос 86% респондентов.

2. Качественная инфраструктура.

Покупатель готов увеличить бюджет покупки ради насыщенной внутренней инфраструктуры – разнообразных детских площадок, наличия зон для активного и спокойного отдыха, спортивных объектов, сети пешеходных и велодорожек, продуманных общественных пространств, социальных учреждений в шаговой доступности, развитой коммерческой инфраструктуры во «встройке». Более 60% посетителей стенда ГК «Ленстройтрест» выбрали этот вариант ответа. Из этого количества 51% опрошенных отдельно отметили важность наличия в непосредственной близости от жилых домов образовательных учреждений, а 33% – спортивных объектов.

3. Функциональные планировки и рациональное использование квадратных метров.

Около 30% опрошенных посетителей Ярмарки недвижимости отметили, что важным конкурентным преимуществом являются интересные и максимально функциональные планировки. Сегодня покупатели не хотят переплачивать за «лишние» квадратные метры, которые не будут использоваться в дальнейшем. В фокусе внимания остаются европланировки – квартиры с объединенной кухней-гостиной и небольшими по метражу спальнями. Стоимость такой недвижимости позволяет оставаться в рамках бюджета и не потерять при этом в качестве. Также в тренде – индивидуализация жилья. Чем разнообразнее ассортимент планировочных решений, тем больше шансов у покупателя найти свою идеальную квартиру, максимально соответствующую его запросам. Например, во второй очереди квартала «Янила Драйв» предусмотрено 105 планировочных решений. В их числе – квартиры на первых этажах с террасами или на последних с выходом на кровлю.

4. Хорошая экология и обилие зеленых зон.

Для 42% респондентов очень важна благоприятная экология и близость к природе. Потребитель устал от урбанистических пейзажей и ритма большого города – из окон своей квартиры он хочет видеть парк, лес или ухоженный зеленый двор с цветниками. Следуя за запросами покупателей, ГК «Ленстройтрест» вместе с голландскими архитекторами воплотила в квартале «Янила» градостроительную концепцию «зеленой реки», когда между жилыми корпусами разбивается большой парк и другие зеленые зоны, которые проходят по всей территории, как бы разделяя ее на два берега. Под озеленение и общественные пространства было отведено не менее 40% площади участка. В «Яниле» парк с центральной площадью и прогулочными зонами занимает 7 гектаров.

5. Дружеские соседские взаимоотношения.

Практически каждый пятый респондент готов доплатить за наличие в проекте уникального элемента (ландшафтного парка, большого прогулочного бульвара, своей площади для проведения праздников, арт-объекта), а 15% посетителей – за однородную социальную среду. Обычно хорошая, добрососедская атмосфера складывается в жилых кварталах, где люди преимущественно покупают квартиры для себя, а не для сдачи в аренду, где созданы все условия для комфортной жизни. И здесь важно, насколько застройщик заинтересован в реализации таких проектов. Например, ГК «Ленстройтрест» не только насыщает свои жилые кварталы разнообразной инфраструктурой, но помогает в выстраивании на первых порах взаимодействия новоселов. Вместе с управляющей компанией инициируется проведение различных активностей – спортивные мероприятия, семейные квесты, фестивали, концерты, праздники, мастер-классы, которые подхватывают жители и уже в дальнейшем сами запускают эти процессы, участвуя в жизни нового микрорайона.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– Сегодняшнего покупателя уже не устраивают просто стоящие рядом дома с квартирами стандартных планировок и с парой детских площадок во дворе. Даже несмотря на ограниченный бюджет, он хочет жить в комфортной среде и что важно, готов участвовать в поддержании и ее дальнейшем развитии. Конечно, изначально насыщение жилого квартала необходимой социальной, транспортной, развлекательной и спортивной инфраструктурой лежит на плечах застройщика. Такой подход к строительству гарантирует новоселам достойную жизнь в новых микрорайонах. И именно так работает наша компания. Мы проектируем и строим жилые кварталы в рамках философии «ЖИВИ» – ставка делается на жилье средней и малой этажности с максимально комфортной территорией и развитой внутриквартальной инфраструктурой. Мы стараемся разнообразить жилую среду, чтобы каждый мог выбрать квартиру, занятие и образ жизни, к которому он склонен.


 

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

 

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