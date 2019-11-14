«Интурист» переходит в турецкое подданство. Anex Tour купила старейшего российского туроператора

Турецкая Anex Tour купила старейшего российского туроператора «Интурист», сообщает 14 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на турецкое издание TurizmGuncel.

Детали сделки пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что за «Интурист», который принадлежал обанкротившемуся английскому туристическому гиганту Thomas Cook, предлагалось 10 млн долларов.

ANEX Tour отправляет из России на отдых в год около 2,5 млн туристов и входит в топ-3 крупнейших российских туроператоров. Годовой турпоток «Интуриста» оценивается в 1,2–1,3 млн человек. Таким образом, объединенная компания сможет обслуживать около 3,5 млн туристов в сегменте выездного и внутреннего туризма и почти 4 млн – вместе с обслуживаемыми въездными иностранными туристами.



