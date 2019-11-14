В Финляндии из-за забастовки почтовиков граждан призывают отказаться от бумажных писем, железнодорожники обещают остановить грузовые поезда

Четвёртый день забастовки почтовиков Финляндии привёл к тому, что Налоговая служба и Центр регистрации населения страны 14 ноября обратились к гражданам страны с просьбой отказаться от бумажных писем от государственных учреждений, а в знак солидарности к стачке присоединяются работники транспортной сферы.

Ведомства обосновывают свой призыв пользоваться порталом госуслуг, а не письмами, экологическими соображениями: в Финляндии, где за выплату налогов отвечает сам гражданин, а не работодатель, Налоговая служба ежегодно отправляет около 15 миллионов бумажных писем – это 1,3 миллиона килограммов бумаги. "Отказ от рассылки бумажных писем только из Налоговой сэкономил бы не менее 10 миллионов евро в год", – говорится в сообщении.

Более того, 14 ноября в поддержку работников почты выступил профсоюз железнодорожников RAU. Он заявил, что в знак солидарности с почтовиками на сутки будут остановлены грузовые железнодорожные перевозки. Как отразится стачка на грузовом сообщении с Россией, в организации "Фонтанке" на момент публикации уточнить не смогли. Акция продлится с вечера 19 ноября до вечера 20 ноября. Как сообщает Yle, другие профсоюзы работников транспортной сферы тоже готовы присоединиться к акциям солидарности.

Девять тысяч работников почты начали двухнедельную забастовку 11 ноября. Почтовики протестуют, в частности, против нового трудового коллективного соглашения. По мнению профсоюзов, зарплата сотрудников может сократиться на десятки процентов, пишет Yle. Переговоры ведутся с помощью мирового посредника, но пока стороны не пришли к согласию. Также министр по делам муниципалитетов и управления госкомпаниями Сирпа Паатеро 14 ноября потребовала от почты отказаться от услуг штрейкбрехеров.



