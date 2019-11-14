Петербургские депутаты проверят работу региональной Федерации профсоюзов на фоне конфликта между Матвиенко и Шмаковым

Законодательное собрание Северной столицы проверит, насколько эффективно распоряжается имуществом Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти под руководством Владимира Дербина. Для этого депутаты 14 ноября создали специальную рабочую группу, рассказала «Фонтанке» председатель парламентской комиссии по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Елена Киселева.

«К нам постоянно обращаются и коллеги из разных партий, и жители города по вопросам, связанным с деятельностью профсоюзов в Петербурге. Их волнует организация профсоюзами оздоровительных кампаний – например, на базе пансионата "Восток-6" (профсоюзный санаторий в поселке Смолячково. – Прим. ред.). Недавно в Заксобрании был серьезный разговор по поводу Дворца культуры имени Горького в Кировском районе (он также принадлежит региональной Федерации профсоюзов. – Прим. ред). Эти вопросы возникают не один месяц», – заявила Киселева.

Первое заседание рабочей группы состоится 18 ноября. «Надо будет запросить информацию из Росреестра – запросим, надо будет взаимодействовать с комитетом по образованию – будем взаимодействовать, – сказала депутат. – Вклад профсоюзов в городскую жизнь очень большой. Мы хотим выяснить, насколько деятельность организации соответствует ее целям и задачам, насколько она полезна, чем мы можем помочь». В состав рабочей группы вошли 12 депутатов из всех фракций.

Петербургские депутаты действительно несколько раз обращались к губернатору с предложением выкупить у региональной Федерации профсоюзов Дворец культуры имени Горького. Впервые они попросили об этом еще Георгия Полтавченко – в сентябре прошлого года. Затем они направили аналогичное обращение уже Александру Беглову, а получив отказ, написали ему с этой просьбой еще раз. Губернатор, впрочем, выкупать Дворец культуры отказался, сообщив, что сэкономленные бюджетные средства город потратил на объекты социальной инфраструктуры.

Внимание к профсоюзной собственности петербургский парламент проявляет на фоне конфликта между спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и руководством Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). 9 октября председатель верхней палаты парламента предложила проверить, сколько собственности продали профсоюзы и как распорядились вырученными деньгами. Матвиенко заострила внимание на организации детского отдыха: по ее словам, «часть детских санаториев, которые перешли к профсоюзам, либо перепрофилированы, либо [им] требуется серьезный ремонт». Вскоре после этого в офис Федерации в Москве пришли следователи ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Председатель ФНПР Михаил Шмаков визит силовиков связал с «внезапным интересом» к деятельности организации со стороны спикера Совета Федерации.



