Убийцам и насильникам хотят запретить водить такси, автобусы и троллейбусы. Своё право надо будет доказать справкой

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще в сфере автомобильных перевозок. Такой законопроект разработал Минтранс по поручению президента, а Госдума поддержала.

Как пишет 14 ноября «Коммерсантъ», документ, опубликованный на regulation.gov.ru, запрещает юрлицам и ИП допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям «Убийство», «Истязание», «Изнасилование» (тяжкое), «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации». На граждан с условным сроком этот запрет не распространяется.

Когда закон будет принят, все водители должны будут предоставить работодателю справку о судимости из полиции. Без такой справки их полагается отстранять от управления ТС.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков поддержал саму идею, но обмен данными между компаниями и МВД, по его мнению, должен быть налажен в цифровом виде, поскольку «надо уходить от бумажного документооборота».

Владимир Путин дал поручение разработать законопроект ещё в сентябре 2017 года, когда на заседании Госсовета мэр Москвы Сергей Собянин обозначил проблему: «Огромное количество людей работает с неснятой судимостью за тяжкие преступления». Хотя вопрос надо было проработать до 15 декабря 2017 года, Минтранс сделал это только сейчас.



