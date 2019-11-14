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14.11.2019 15:03
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Проекты Группы «Эталон» получили аккредитацию от банка-партнера по программе «Военная ипотека»

Проекты Группы «Эталон» получили аккредитацию от банка-партнера по программе «Военная ипотека»

Группа «Эталон»

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал по программе «Военная ипотека» жилые комплексы «Галактика.Премиум», «Охта Хаус» и корпус 4.7 квартала «Галактика», которые Группа «Эталон» возводит в Санкт-Петербурге.

Согласно условиям программы, кредит на покупку квартиры в строящихся объектах можно оформить с первоначальным взносом от 20% от стоимости недвижимости и процентной ставкой от 8,9% годовых. Сумма ипотечного кредита от 300 тыс рублей до 2,8 млн рублей. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 25 лет (при этом максимальный срок кредита не должен превышать срок, на который участнику НИС предоставляется ЦЖЗ).

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://abr.ru

ЖК «Галактика.Премиум» – проект класса бизнес-лайт, являющийся частью квартала «Галактика» – масштабного проекта Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс состоит из четырех 19-этажных жилых корпусов, 9-этажной наземной автостоянки и подземного паркинга, спуститься в который можно с жилого этажа на лифте. Жилой комплекс на 576 квартир будет построен в Московском районе рядом с известным памятником архитектуры – Московскими Триумфальными воротами. Ввод в эксплуатацию ЖК «Галактика.Премиум» запланирован на I квартал 2021 года.

ЖК «Охта Хаус» общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. Завершение строительства жилых корпусов 6.1, 6.3, 7.1 запланировано на I квартал 2021 года, корпуса 7.3 – на I кв. 2022 года.

Квартал «Галактика» – масштабный проект Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов. Первая очередь комплекса, состоящая из 8 корпусов с подземными паркингами и тремя встроенными детскими садами, была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Кредит предоставляется военнослужащим, являющимся участниками НИС, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г. 

Справка о Группе «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

 

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