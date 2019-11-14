Жительница Девяткино отомстила клинике за женщин с маленькой грудью

Ленинградское УФАС возбудило дело в отношении «Американской медицинской клиники», плакат которой возмутил жительницу Нового Девяткино.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного управления 14 ноября, спорная реклама размещалась в здании Fitness House, расположенного в доме 60 по Главной улице. На плакате была изображена женщина. Подпись гласила: «Если не можешь купить девушке грудь, то надо брать уже с грудью. Бесплатная консультация в подарок для посетителей Fitness House». Автор заявления посчитала рекламу оскорбительной и унижающей достоинство женщин.

Ленинградское УФАС обратилось к Санкт-Петербургскому общественному совету по рекламе (СРО «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет»). Эксперты подтвердили подозрения антимонопольного органа, единогласно решив, что рекламное объявление и впрямь содержит оскорбительные образы и выражения. По мнению специалистов, связь рекламного слогана с объектом рекламирования реализуется через грубые сексистские стереотипы, превращая женщину в предмет.

Кроме того, реклама, считают эксперты, позволяет сделать вывод, что девочки и женщины, лишившиеся груди из-за операции, неполноценны.





Рассмотрение дела назначено на 3 декабря 2019 года.