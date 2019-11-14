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Происшествия
14.11.2019 15:33
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В Петербурге и области продолжают сбивать людей. Все погибшие за сутки – пешеходы

Второй день подряд статистику ДТП в Петербурге и Ленинградской области омрачают происшествия с пешеходами. Если 12 ноября погиб один человек, то 13-го – уже двое. Еще несколько пешеходов пострадали.

Как сообщает 14 ноября управление ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах Северной столицы произошло 398 аварий, из которых в 12 пострадали люди. Травмы получили 14 взрослых и двое детей. Так, на проспекте Стачек водитель такси сбил мужчину с дочкой. У девочки – тяжелые травмы.

В нескольких ДТП пострадали водители. На перекрестке проспекта Маршала Блюхера с Пискаревским, к примеру, легковушка вылетела с дороги и «обняла» столб. Водителя увезла скорая.

В Ленобласти за 13 ноября зафиксировали 60 дорожных аварий. Пострадавшие были в четырех случаях. Один взрослый и один ребенок получили травмы, два человека погибли. И все они – пешеходы.


Как стало известно «Фонтанке», в 17:20 на 81-м километре дороги Петербург – Сортавала – Петрозаводск в Приозерском районе 59-летний водитель скорой помощи, управляя личным автомобилем Skoda Rapid, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 64-летнюю жительницу поселка Суходолье. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в районе 21:40 на дороге Красное Село – Гатчина – Павловск в Гатчинском районе, неподалеку от деревни Романовка, 37-летний житель Тосненского района на автомобиле Mitsubishi L-200 сбил 66-летнего жителя Кингисеппского района. Наезд произошел в зоне видимости пешеходного перехода. Потерпевший скончался до приезда скорой. Как добавляет «Дорожный инспектор», пешеход был в наушниках.

Помимо этого в Тихвинском районе под колесами автомобиля утром серьезно пострадала 43-летняя женщина. А в Выборге на регулируемом пешеходном переходе сбили двух школьниц. Одна из них получила травмы.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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