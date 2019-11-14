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Общество
14.11.2019 15:22
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«Помощь будет оказана». Союз журналистов РФ ждёт звонки СМИ-иноагентов на «горячую линию»

Союз журналистов России готов оказать помощь коллегам, которые будут признаны «иностранными агентами» по новому закону, рассматриваемому Госдумой. Помощь будет оказана, в том числе, при судебном оспаривании документа и решений, которые последуют за его легализацией, заявил «Фонтанке» 14 ноября председатель Союза Владимир Соловьёв.

«Что касается возможного оспаривания закона в судах, в том числе в Конституционном суде, то могу сказать, что Союз журналистов всегда стоит на стороне журналистов. Всегда. У нас работает "горячая линия": 8 495 637 44 47, куда все журналисты в любых сложных юридических ситуациях могут к нам обращаться за бесплатной помощью. Если коллегам будет нужна помощь в оспаривании этого документа, помощь будет оказана», – заявил Соловьёв «Фонтанке» в четверг, 14 ноября.

По мнению главы Союза журналистов России, формулировки законопроекта, который вводит понятие СМИ-иноагента, и поправки, которые предлагают признавать «иностранными агентами» физических лиц за вознаграждения от таких медиа, «очень размыты».

Ранее думский комитет по информационной политике одобрил поправки, которые расширяют применение статуса «иностранный агент» на физических лиц. Глава комитета Леонид Левин уточнял, что блогеров эти новеллы касаться не будут.


На данный момент в списке СМИ-иноагентов Минюста числятся 9 средств массовой информации. 

Зампред комитета по международным делам, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в минувший вторник заявил, что в России могут появиться «журналисты-иноагенты». Рассмотрение законопроекта о СМИ-иноагентах во втором чтении может состояться до конца октября.

Интервью с соавтором законопроекта Леонидом Левиным и комментарии экспертов читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.

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