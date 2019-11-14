Тилль Линдеманн под «Калинку-малинку» подрался с космонавтом на Дворцовой площади

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн подрался на Дворцовой площади с приземлившимся на нее на парашюте космонавтом. Такое видео 14 ноября сам музыкант опубликовал в своем Instagram.

На записи Линдеманн «дерется» со шведским актером Петером Стормаре. Все происходит под «Калинку-малинку», а драка связана с челленджем #Stehaufchallenge. Его музыкант запустил в поддержку клипа на песню Steh auf группы Lindemann, который был выпущен в сентябре.

Отметим, Тилль Линдеманн вместе с шведским музыкантом Петером Тэгтреном собираются в тур по России в поддержку своего нового альбома F&M. Тур стартует 2 марта в Петербурге.



