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Бизнес
14.11.2019 15:03
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«Принцесса Анастасия» отменяет круизы и встает на внеплановый ремонт

Паром «Принцесса Анастасия» отменил круизы в период с 14 по 20 ноября 2019 года. Об этом сообщил оператор судна Moby Spl на своем сайте 14 ноября.

Не состоятся отправления  из Санкт-Петербурга 14 ноября (полный круизный маршрут), 16 и 18 ноября, из Хельсинки — 15 и 17 ноября, из Таллина — 19 ноября, из Стокгольма — 20 ноября. 

«Данное решение было принято в связи с проведением внеплановых технических работ», — сообщает компания. После проведения  ремонта Princess Anastasia возобновит свою навигацию в рамках установленного расписания. 

Пассажирам, которые планировали  путешествие с 14 по 20 ноября, Moby Spl предлагает забронировать без дополнительной оплаты  аналогичные круизы в декабре 2019 года, а также в круизном сезоне 2020 года. Также можно отменить поездку.

7 ноября паром «Принцесса Анастасия», по данным компании-перевозчика MOBY SPL, застрял в Стокгольме из-за проблем с генератором. В стокгольмских СМИ ранее появилась информация о том, что паром сел на мель. Но в компании-судовладельце эту версию опровергли. По словам пассажиров, судно все же имело опасный контакт с берегом. 



© Фонтанка.Ру
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