Банк «Санкт-Петербург» поможет поддержать российский экспорт

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и банк «Санкт-Петербург» заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке российского экспорта.

Соглашение было подписано на полях Международного экспортного форума «Сделано в России», проходящего в Москве. Форум проводится ежегодно Группой компаний Российского экспортного центра при поддержке Правительства РФ. Свои подписи под документом поставили Алексей Кожевников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр», и Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».

В рамках соглашения банк «Санкт-Петербург» и РЭЦ займутся акселерационными программами по развитию экспортного потенциала компаний. Специальные рабочие группы, основываясь на аналитике целевой аудитории и специфике работы потенциальных участников ВЭД, подготовят экспортеров Северо-Запада к старту этих программ.

«Соглашение с РЭЦ позволит поддержать несырьевой неэнергетический экспорт в различных отраслях, укрепить позиции российских компаний на международных рынках. У банка «Санкт-Петербург» за годы работы в сфере ВЭД накопилась уникальная экспертиза по поддержке экспортно ориентированных компаний от крупного до малого бизнеса. И мы готовы поделиться этими навыками с участниками акселерационных программ», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

«Благодаря подписанному сегодня соглашению и давнему партнерству с банком РЭЦ планирует усилить свои позиции на Северо-Западе России, предоставляя предпринимателям региона весь спектр мер господдержки в сфере ВЭД», – прокомментировал Алексей Кожевников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр».

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