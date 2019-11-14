Фанаты Тесака. В Петербурге подростки напали на мигранта по экстремистским мотивам

Нападение на приезжего из Узбекистана в Петербурге совершили подростки, которые руководствовались «экстремистскими мотивами». Об этом рассказали в пресс-службе городского Следственного комитета 15 ноября.

Двумя днями ранее полиция задержала четверых парней. По версии следствия, 11 ноября на станции «Пост Ковалево» в Красногвардейском районе группа напала на 38-летнего мигранта. Приезжего ослепили перцовым баллончиком, затем избили и нанесли ему не менее пяти ударов ножом. У потерпевшего забрали дешёвый телефон и восемь тысяч рублей. Только один из нападавших совершеннолетний, все они проживают в Ленобласти.

По данным «Фонтанки», 17-летний задержанный носит короткую стрижку и предпочитает спортивные костюмы, в социальной сети состоит в пабликах, прославляющих националиста Максима Тесака. Его 19-летний приятель опубликовал на своей странице снимки, на которых он запечатлён в форме всеволожской артели «Славяне».

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Экстремистские мотивы, указанные в пресс-релизе Следственного комитета, в квалификации преступления места пока не нашли.

Сегодня Красногвардейский районный суд изберёт меру пресечения четверым задержанным.



