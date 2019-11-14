В Петербурге суд готовится рассмотреть дело матери, чей двухлетний сын умер от истощения. Женщину больше не обвиняют в убийстве

Кировский районный суд Петербурга зарегистрировал дело Виктории Свинцовой, чей двухлетний сын в январе 2019 года умер от истощения «в гостях» у знакомой.

В процессе расследования «убийство» было переквалифицировано в «причинение смерти по неосторожности». Как пояснили «Фонтанке» 14 ноября в объединённой пресс-службе судов Петербурга, следователю не удалось доказать преступный умысел.

Напомним, Свинцова передала двухлетнего сына на попечение своей знакомой. По материалам дела, она была в курсе, что приятельница не сможет обеспечить ребёнка регулярным питанием и в принципе не слишком благонадежна. В результате 28 января медики констатировали смерть малыша от истощения.

Через два дня после трагедии мать поместили в СИЗО, однако позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.



