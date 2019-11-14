Кабан съел наркотиков почти на полтора миллиона рублей и уничтожил бизнес наркоторговцев

Дикое животное нашло тайник в тосканском лесу, откуда запрещенные вещества доставлялись в бары и клубы всего региона. Преступная группа лишилась бизнеса, которым успешно занималась с сентября 2018-го.

«Преступники – итальянец и трое албанцев – прятали [порошкообразный наркотик белого цвета] в банках в лесу, но этого было недостаточно, чтобы защитить его от кабанов», – сообщает 14 ноября издание Daily Mail.

Уничтожение тайника совпало по времени с операцией полиции по выслеживанию преступной группы. Полицейские прослушивали разговоры наркоторговцев по телефону, когда те жаловались на то, что кабаны смогли уничтожить их запасы на 17 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей).

Двое задержанных наркодилеров были отправлены под стражу, а двух других поместили под домашний арест. Полиция указывает, что с сентября 2018 года им удавалось прятать крупную партию наркотиков в лесу, а затем развозить их по барам и клубам Ареццо и Сиены. В месяц они реализовывали до 2 кг порошка по цене в 7 тысяч рублей за грамм. Что стало с кабаном, который употребил наркотики, не сообщается.

Напомним, что это не первый раз, когда животные из-за деятельности человека сталкиваются с наркотиками. Так, исследовательская станция в Лондоне выяснила, что угри в Темзе становятся «гиперактивными» и «непредсказуемыми» из-за запрещенных веществ, попавших к ним через канализацию.



