Толстый кот Виктор начал худеть под руководством профессионального тренера

Ставший знаменитым кот-авиапутешественник, которого «Аэрофлот» не хотел пускать в салон из-за лишнего веса, принял приглашение местного хоккейного клуба «Адмирал» привести себя в форму.

«Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина», – сообщается 14 ноября в Instagram команды.

Тренер «Адмирала» позволил своему новому подопечному некоторые вольности, о которых «хоккеисты даже не мечтали». Однако в целом тренировка прошла «по-серьезному». Виктора ждали канат, беговая дорожка и даже силовые упражнения.

Житель Риги летел в родной Владивосток, с пересадкой в Москве, с котом Виктором. Путь из Прибалтики прошел гладко, а вот в российской столице выяснилось, что усатый нарастил лишние килограммы и в салон по весу не влезает – ограничение для перевозки животных составляет 8 кг вместе с переноской. Чтобы не сдавать животное в багажный отсек, его владелец на время регистрации подменил своего кота на более легкую кошку Фиби (в «Аэрофлоте» добавили, что она тоже с трудом уложилась в норматив, ее вес 7 кг). После разрешительной визы на перевозку хозяин вернул двойника владелице, усадил своего питомца в переноску и отправился рейсом SU1702 во Владивосток. «Аэрофлот» в ответ аннулировал бонусные мили хозяину Виктора, после чего за кота вступились интернет-пользователи. История путешественника стала настолько известной, что вопрос о Викторе был задан даже пресс-секретарю Владимира Путина. Дмитрий Песков посчитал, что ситуация не в компетенции Кремля.



