Петербургская Недвижимость» представила первый апарт-отель от Setl Group

Setl City

Компания открыла продажи в апарт-отеле «ArtLine в Приморском». Инвесторы могут приобрести апартаменты с мебелью и техникой по цене от 3,1 млн рублей и получить готовый бизнес.

Апарт-отель возводится в составе жилого комплекса «ArtLine в Приморском», на Торфяной дороге, в 5 минутах ходьбы от станции «Старая Деревня». Апартаменты подойдут для посуточной и долгосрочной аренды.

Гостиничная инфраструктура апарт-отеля включает все необходимое: на первом этаже откроется магазин и кафе, для постояльцев и жителей будет работать фитнес-центр. Предусмотрена стойка рецепции для регистрации и обслуживания гостей, лобби для отдыха и подземный паркинг. Апарт-отель и окружающая территория будут находиться под постоянным видеонаблюдением.

В ArtLine представлены апартаменты-студии, однокомнатные и двухкомнатные евроформата. Все они сдаются с отделкой «Итальянские коллекции» в цветах «Ваниль» и «Шоколад». Улучшенные материалы повышенной прочности — ламинат ПВХ, стеклообои c окраской, плитка на балконе. В стоимость апартаментов включен комплект меблировки от «Первой мебельной фабрики».

Специальное предложение для инвесторов позволит получать прибыль, не расходуя на это личное время. Сервис предусматривает полную подготовку апартаментов к сдаче и заключение договора с управляющей компанией на реализацию. Инвесторы также оформляют пакет «Аренды», который включает дополнительную мебель в квартиру и ванную комнату, бытовую технику, текстиль, декор, посуду и электронный замок с защитой от взлома.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный продавец всех квартир и апартаментов от девелопера Setl Group.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Апарт-отель «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф