Не все то масло, что в «Масленице». После проверки дома-интерната в Петербурге сожгли полтонны некачественного сливочного масла

Плановая проверка продуктов питания, поставляемых в один из петербургских домов-интернатов для престарелых и инвалидов, привела сотрудников Россельхознадзора по Петербургу на склад сливочного масла, принадлежащий ООО «Масленица». Помимо жиров растительного происхождения, которые нашли на кухне у находящихся под защитой государства людей, на складе эксперты увидели антисанитарию.

ООО «Масленица», как пишет 14 ноября пресс-служба ведомства, является оптовым поставщиком некачественного масла на рынок Петербурга. На складе предприятия Россельхознадзор нашел такие марки как сладко-сливочное несоленое масло «Бариново» и «Традиционное» производителя ООО «Курский молочный завод», «Крестьянское» производителя ООО «Лав Продукт» и сливочное несоленое масло «Деревенское подворье» – ЗАО «Озерецкий молочный комбинат». Специалисты взяли пробы всех видов и нашли бета-ситостеринов, компестеринов, стигмастеринов, брассикастенринов, что свидетельствует о фальсификации молочного продукта.

Помимо этого «контейнеры, предназначенные для хранения молочной продукции, находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, а документы, подтверждающие проведение мойки и дезинфекции, отсутствуют. Также должностным лицам Службы не были представлены протоколы исследований воды, используемой для мойки внутренних поверхностей контейнеров», – сообщает управление Россельхознадзора.











В результате ООО «Масленица» привлекли к административной ответственности. А 558,2 кг сливочного масла отправили в печь.