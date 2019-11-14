«С кондачка такие вопросы не решаются». Министр культуры – о логотипе Петербурга

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что думает о логотипе Петербурга. «Разве Петербургу нужен логотип? Само слово «Петербург» – это уже торговый знак», – заявил чиновник «Фонтанке» в кулуарах культурного форума, который начался 14 ноября в Петербурге.

«Надо подумать, посоветоваться с товарищами. С кондачка такие вопросы не решаются», – добавил Мединский. Судя по реплике чиновника, с имеющимся метабрендом Петербурга он пока незнаком.

Напомним, новый метабренд Северной столицы, разработанный агентством SPN Communicanion, представили 13 ноября в рамках культурного форума. Бирюзовое солнце и шрифт, «напоминающий разводные мосты», породили дискуссии среди профессионалов рынка туриндустрии и горожан. Стоимость детища маркетологов составила 7 миллионов рублей.



