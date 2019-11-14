Что можно успеть до Нового года?

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Совсем скоро наступит главная ночь в году и многие задумаются, что успели сделать из запланированного, какие события запомнились, чем год войдёт в историю вашей семьи.

Осталось не так много времени, и уже вряд ли получится существенно изменить свою физическую форму и выучить новый иностранный язык. Но это не повод в очередной раз откладывать дела. Уже сейчас можно записаться в фитнес-клуб и пойти на языковые курсы, тем самым приблизив исполнение мечты. Зато за оставшиеся полтора месяца вполне можно успеть прибрести квартиру, получить документы о собственности, сделать ремонт и переехать. Встретить Новый год в собственном новом жилье – это ли не настоящий праздник?

Чем ближе окончание года, тем выше спрос на рынке жилья. Эксперты по недвижимости строительной компании «Терминал-Ресурс» отмечают, что всё больше покупателей выбирают квартиры в малоэтажных новостройках. Компания ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Здесь возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Это дома для комфортного проживания со свободными планировками, индивидуальным отоплением, бесшумными лифтами и благоустроенными дворами. Уже введены в эксплуатацию четыре первых жилых комплекса, готовятся к сдаче «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». В продаже имеются готовые одно-, двух-, трёхкомнатные квартиры. Специалист по ипотеке компании-застройщика поможет выбрать банк с оптимальными условиями кредитования и подать заявку на одобрение. Сделки с недвижимостью сопровождает юридический отдел. Самое главное в любом деле – начать: принять решение и подобрать подходящую квартиру. Сделать хороший выбор помогут менеджеры отдела продаж.

Отдел продаж застройщика: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya