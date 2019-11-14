Минивэн на Синопской перевернулся и повис на ограждении. Его снимают и сверху, и снизу

От падения в съезд к тоннелю минивэн на Синопской набережной спасли пара метров. Машина зависла вверх колёсами, зацепившись за ограждение.

ДТП произошло 14 ноября около 13:20 на Синопской набережной у пересечения с Херсонской улицей. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, участник только один, столкновения с другой машиной не было. Никто не пострадал.

Предваряя возможные вопросы, в дорожной полиции отметили, что к Международному культурному форуму этот автомобиль отношения не имеет.





Судя по фотографиям читателей «Фонтанки» и участников группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на место прибыли две машины МЧС и ГИБДД. На кадрах видно открытую пассажирскую дверь и стоящих рядом людей. Снесено несколько метров забора.

«Ошметки от этого автобуса сломали мне рамку для противотуманной фары», – пишет в комментариях Кирилл.