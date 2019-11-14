В Петербурге принимают заявки на фестиваль-конкурс для особых людей

В Северной столице идёт приём заявок на IV Открытый творческий фестиваль-конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир внутри нас».

«Этот конкурс даёт уникальную возможность для самовыражения и признания своих творческих способностей людям с ограниченными возможностями здоровья», – говорят в Приморском культурном центре, который является одним из организаторов.

Конкурс будет проходить по нескольким номинациям: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, вокальное искусство, жестовое пение, хореографическое искусство, театральное искусство. К участию в конкурсе приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья старше 6 лет, как отдельные исполнители, так и творческие коллективы.

Первые прослушивания конкурсантов пройдут уже в начале декабря на площадках домов культуры Приморского культурного центра. Итоги конкурса и награждение победителей состоится на Гала-концерте в январе 2020 года.

Заявки на участие принимают до 22 ноября включительно. Более подробно об условиях конкурса и как подать заявку можно узнать на сайте СПб ГБУ «Приморский культурный центр».