Происшествия
Стрелок из колледжа в Благовещенске за два месяца до нападения записал тренировку с ружьём на видео
В Сети обнаружили видеозапись, на которой 19-летний студент благовещенского колледжа строительства и ЖКХ учится стрелять из ружья ИЖ-81. Именно из этого оружия он убил одного человека и ранил еще троих.
На кадрах видно, как молодой человек приезжает пострелять на озеро в компании взрослого мужчины, предположительно отчима. Запись была опубликована в сентябре.
Ружье ИЖ-81 (или МР-133) гладкоствольное помповое, 12 калибра. Цена варьируется от 11 до 30 тысяч рублей в зависимости от модификации. Известно, что оружие было приобретено легально и зарегистрировано на студента.
«Открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно», – сообщили изданию «Амур Инфо» в местной полиции.
Как сообщили в СК, по факту стрельбы в колледже возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, халатности и необеспечении надлежащей охраны. Ружье студент пронёс в рюкзаке мимо охранника ЧОПа, который работал без необходимого разрешения. Охранник задержан. На месте продолжают работать следователи.
Справка:
Студент четвертого курса утром 14 ноября открыл огонь из охотничьего ружья по учащимся, убив одного и ранив троих. Нападавшего в ходе перестрелки вынудили отступить полицейские. Позже его нашли мертвым в аудитории.
По информации местных СМИ, трое пострадавших прооперированы. 20-летний раненый студент находится в реанимации Городской клинической больницы города, двое 17-летних — в реанимации Детской клинической больницы.