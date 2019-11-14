Стрелок из колледжа в Благовещенске за два месяца до нападения записал тренировку с ружьём на видео

В Сети обнаружили видеозапись, на которой 19-летний студент благовещенского колледжа строительства и ЖКХ учится стрелять из ружья ИЖ-81. Именно из этого оружия он убил одного человека и ранил еще троих.

На кадрах видно, как молодой человек приезжает пострелять на озеро в компании взрослого мужчины, предположительно отчима. Запись была опубликована в сентябре.

Ружье ИЖ-81 (или МР-133) гладкоствольное помповое, 12 калибра. Цена варьируется от 11 до 30 тысяч рублей в зависимости от модификации. Известно, что оружие было приобретено легально и зарегистрировано на студента.





«Открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно», – сообщили изданию «Амур Инфо» в местной полиции.

Как сообщили в СК, по факту стрельбы в колледже возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, халатности и необеспечении надлежащей охраны. Ружье студент пронёс в рюкзаке мимо охранника ЧОПа, который работал без необходимого разрешения. Охранник задержан. На месте продолжают работать следователи.